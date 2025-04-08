Динамо посоветовали больше думать об Александрии, а не Шахтере в УПЛ

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка прокомментировал борьбу за чемпионство в УПЛ и признался, что подопечным Александра Шовковского нужно опасаться «Александрию»:

«Так как я раньше играл в составе «Динамо», поэтому хочу, чтобы киевляне стали чемпионами Украины. Но как бывший футболист «Александрии» могу сказать, что этот клуб также заслужил на титул.

«Динамо» и «Шахтер» скоро будут играть между собой, но нельзя списывать со счетов «Александрию». Они с каждым матчем становятся сильнее. Наверное, динамовцы держат этот момент в голове. Мне кажется, что киевскому клубу нужно больше думать о подопечных Ротаня, а не о «горняках», – считает Рыбалка.

«Динамо» набрало 57 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. В тройке также разместились «Александрия» (53 очка) и «Шахтер» (47 очков и матч в запасе).