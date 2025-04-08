Карло АНЧЕЛОТТИ: «Главное, что от меня не устал Перес»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Речь пойдет о смелости и индивидуальности. Это означает попытку сделать все возможное и оставаться мотивированными. Важный аспект – хорошо выступить в матче, к которому мы готовились. Очень трудно всегда быть готовым на 100%. Это невозможно. У нас было много травм, и это усложнило ротацию, которая сейчас более необходима, чем обычно. Мы дали отдохнуть Асенсио, потому что он был истощен после матча против «Реал Сосьедада».

Я просто думаю о том, чтобы хорошо подготовиться к матчу, и мы считаем, что подготовились хорошо. Нам противостоит команда, которая делает много вещей хорошо, и они являются целостной командой: они хорошо прессингуют, хорошо играют в низком блоке и на контратаках. У нас есть четкий подход, и мы попытаемся выполнить его завтра. Команда в хорошей физической форме, и мы сможем сыграть с интенсивностью завтра.

Опыт в этом турнире очень важен. Знания и опыт означают, что ты не боишься играть с таким большим давлением. Это очень важный турнир. Очень важно иметь игроков, которые участвовали во многих таких играх, потому что это помогает молодым и придает им больше уверенности.

Мы не можем думать о критике, когда у нас матчи каждые 3 дня. Мы проанализировали и оценили матч против «Валенсии». Теперь мы должны хорошо подготовиться к этой игре, а это 90 важных минут. Они не будут решающими, потому что есть еще 90 минут на «Бернабеу».

«Арсенал» очень опасен со стандартов, и мы постараемся защищаться как можно лучше. Мы также можем нанести ущерб со стандартов. Это очень важный аспект игры.

Винисиус? Я не говорил с ним, да и не нужно. Я хорошо знаю, что, возможно, он мог бы сыграть лучше против «Валенсии», но когда он думает, что не сыграл хорошо, в следующей игре он играет очень хорошо, и я убежден, что против «Арсенала» он сыграет хорошо. Кто будет исполнять возможный пенальти? Мы думали об этом и попробуем справиться с этим в игре.

Вальверде многое делает хорошо, в том числе на позиции защитника и в центре поля. Мы подумаем, где он сможет принести наибольшую пользу команде.

У нас есть все ресурсы, чтобы сделать все возможное и попытаться бороться за трофеи до конца. Мы должны стараться, и если все идет хорошо, мы выиграем, а если нет, мы будем думать о следующем сезоне.

Устали ли люди от Анчелотти? Я не знаю. Возможно, люди устали, но главное, что самый главный человек (Флорентино Перес – прим.) не устал. Он счастлив со мной, он помогает мне и поддерживает меня.

Похвала от Артеты? Я ценю то, что он сказал обо мне. Он пришел сюда, когда я ушел в «Эвертон» в 2020 году, и за 5 лет вывел эту команду на вершину Европы. Он очень хорошо справляется и построил полноценную команду. В Европе не так много полноценных команд. Есть некоторые, которые делают некоторые вещи очень хорошо, но полноценных команд, как «Арсенал», не так много. Он делает фантастическую работу. С ним они сильнее, чем в прошлом.

Мартин Эдегор? Сейчас он такой же талантливый, как и в 16 лет. В этом отношении ничего не изменилось. У него есть личность и смелость, чтобы уйти и обрести опыт, чтобы вернуться и стать одним из лучших в Европе. Он был очень молод и не имел возможности играть в первой команде. У него не было пространства, чтобы проявить свои качества. Он решил уехать в другое место и получить игровое время в другом месте. Это было правильное решение. Он в одном из лучших клубов Европы».

Матч «Арсенал» – «Реал» состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.