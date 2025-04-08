Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный делит с другими тремя партнерами по команде 8-11 места в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба по данным Capology.

22-летний футболист получает 2,6 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют защитник Маркос Сенеси, полузащитник Антуан Семеньо и вингер Дэвид Брукс.

Больше Забарного зарабатывают:

Эванилсон – 4,42 млн фунтов стерлингов в год

Джастин Клюйверт – 4,16 млн фунтов стерлингов в год

Кепа Аррисабалага – 3,9 млн фунтов стерлингов в год

Райан Кристи – 3,64 млн фунтов стерлингов в год

Луис Синистерра – 3,38 млн фунтов стерлингов в год

Тайлер Адамс – 3,12 млн фунтов стерлингов в год

Льюис Кук – 3,12 млн фунтов стерлингов в год

Ранее британский журналист Дэйв Хендрик назвал Забарного одним из лучших защитников АПЛ.