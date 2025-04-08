Англия08 апреля 2025, 12:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:50
2023
1
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Украинский защитник не попал в топ-5 списка
08 апреля 2025, 12:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:50
2023
1
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный делит с другими тремя партнерами по команде 8-11 места в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба по данным Capology.
22-летний футболист получает 2,6 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют защитник Маркос Сенеси, полузащитник Антуан Семеньо и вингер Дэвид Брукс.
Больше Забарного зарабатывают:
- Эванилсон – 4,42 млн фунтов стерлингов в год
- Джастин Клюйверт – 4,16 млн фунтов стерлингов в год
- Кепа Аррисабалага – 3,9 млн фунтов стерлингов в год
- Райан Кристи – 3,64 млн фунтов стерлингов в год
- Луис Синистерра – 3,38 млн фунтов стерлингов в год
- Тайлер Адамс – 3,12 млн фунтов стерлингов в год
- Льюис Кук – 3,12 млн фунтов стерлингов в год
Ранее британский журналист Дэйв Хендрик назвал Забарного одним из лучших защитников АПЛ.
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