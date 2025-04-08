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Англия
08 апреля 2025, 12:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:50
2023
1

Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного

Украинский защитник не попал в топ-5 списка

08 апреля 2025, 12:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:50
2023
1
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный делит с другими тремя партнерами по команде 8-11 места в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков клуба по данным Capology.

22-летний футболист получает 2,6 млн фунтов стерлингов в год. Такую же зарплату имеют защитник Маркос Сенеси, полузащитник Антуан Семеньо и вингер Дэвид Брукс.

Больше Забарного зарабатывают:

  • Эванилсон – 4,42 млн фунтов стерлингов в год
  • Джастин Клюйверт – 4,16 млн фунтов стерлингов в год
  • Кепа Аррисабалага – 3,9 млн фунтов стерлингов в год
  • Райан Кристи – 3,64 млн фунтов стерлингов в год
  • Луис Синистерра – 3,38 млн фунтов стерлингов в год
  • Тайлер Адамс – 3,12 млн фунтов стерлингов в год
  • Льюис Кук – 3,12 млн фунтов стерлингов в год

Ранее британский журналист Дэйв Хендрик назвал Забарного одним из лучших защитников АПЛ.

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Борнмут рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу зарплаты Илья Забарный Маркос Сенеси Антуан Семеньо Дэвид Брукс Эванилсон Джастин Клюйверт Кепа Аррисабалага Райан Кристи Луис Синистерра Тайлер Адамс
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Після закінчення сезону частину цієї команди розберуть. І зароблятимуть хлопці побільше
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