«Отличная игра». Итальянский журналист похвалил Довбика за матч с Ювентусом
Слова Давиде Фиданзы подтверждает и статистика
Итальянский журналист Давиде Фиданза похвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 31-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом».
«Довбик не сумел «расписаться» в воротах соперника, хотя забивал в последних двух матчах, когда команда побеждала со счетом 1:0, но он был одним из лучших на поле, продемонстрировав игру, которая не совсем соответствовала его характеристикам.
Учитывая то, как он сохранял мяч, как шел вперед и как подыгрывал партнерам, Артем провел великолепный матч, что также подтверждается статистикой: два ключевых паса и два созданных голевых момента – великолепная передача Кристанте в первом тайме и пас вразрез Шомуродову после перерыва.
Тепловая карта также показала его активность на всем фронте атаки, а не только в штрафной площадке. Более того, у меня сложилось впечатление, что в определенные моменты у «Ромы» именно сильная передача на центрального нападающего была первым вариантом для выхода в атаку. Довбик же к этому всегда был готов», – написал Фиданза в своей статье для IlRomanista.
Сообщалось, что в Италии оценили игру Довбика против «Ювентуса».
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