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  4. «Отличная игра». Итальянский журналист похвалил Довбика за матч с Ювентусом
Италия
08 апреля 2025, 12:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:40
742
0

«Отличная игра». Итальянский журналист похвалил Довбика за матч с Ювентусом

Слова Давиде Фиданзы подтверждает и статистика

08 апреля 2025, 12:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:40
742
0
«Отличная игра». Итальянский журналист похвалил Довбика за матч с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Давиде Фиданза похвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 31-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом».

«Довбик не сумел «расписаться» в воротах соперника, хотя забивал в последних двух матчах, когда команда побеждала со счетом 1:0, но он был одним из лучших на поле, продемонстрировав игру, которая не совсем соответствовала его характеристикам.

Учитывая то, как он сохранял мяч, как шел вперед и как подыгрывал партнерам, Артем провел великолепный матч, что также подтверждается статистикой: два ключевых паса и два созданных голевых момента – великолепная передача Кристанте в первом тайме и пас вразрез Шомуродову после перерыва.

Тепловая карта также показала его активность на всем фронте атаки, а не только в штрафной площадке. Более того, у меня сложилось впечатление, что в определенные моменты у «Ромы» именно сильная передача на центрального нападающего была первым вариантом для выхода в атаку. Довбик же к этому всегда был готов», – написал Фиданза в своей статье для IlRomanista.

Сообщалось, что в Италии оценили игру Довбика против «Ювентуса».

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Ювентус
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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