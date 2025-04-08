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ATP
08 апреля 2025, 12:50 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:49
183
0

Гаэль МОНФИС: «Я не запаниковал после проигрыша в первом сете»

Монфис прокомментировал победу в первом матче на турнире в Монте-Карло

08 апреля 2025, 12:50 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:49
183
0
Гаэль МОНФИС: «Я не запаниковал после проигрыша в первом сете»
Getty Images. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 44) прокомментировал свой успешный старт на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

«Я правда не ожидал, что сыграю так хорошо. Я хочу выигрывать (на грунте) как можно больше в этом году. Ну, теперь у меня одна победа из одного матча – думаю, можно заканчивать.

Я сделал то, чего давно не мог – хорошо двигался, уверенно бил с обеих сторон, хорошо подавал. Это мне помогло. Я не запаниковал после проигрыша в первом сете.

Он (Фабиан Марожан) был немного удачлив в некоторых моментах на брейк-пойнтах, при счете 30:30 ему удавалось выходить из ситуаций. Но, что удивительно, я чувствовал себя хорошо весь матч».

Затем Монфиса спросили, в какой момент произошел перелом в поединке – при брейке во втором сете или уже в третьем.

«Хороший вопрос. Честно, не знаю. Не могу назвать какой-то конкретный момент. Конечно, после брейка мне стало играть легче. Но уже во втором сете я начал чувствовать себя увереннее, стал увереннее в своих ударах и тактике. Не могу точно сказать, в какой момент он отпустил игру, но когда я сделал двойной брейк, то почувствовал, что контролирую ход встречи».

Также Гаэль обсудил серию из восьми очков подряд, начатую после впечатляющего затяжного розыгрыша.

«Такие очки всегда странные, потому что тебе нужно сразу играть следующий. Он (Фабиан Марожан) должен был тут же подавать, и сделал двойную ошибку после промаха на первой подаче. Я начал играть в разные зоны, пытался замедлить темп, заставить его больше двигаться.

Последнее очко он толком не сыграл. Я попытался оказать на него давление после того розыгрыша, и, думаю, для него это стало скорее ментальным шоком. Мне также повезло с очень глубоким приемом на его подачах, и, думаю, он просто начал раздражаться».

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ATP Монте-Карло Гаэль Монфис Фабиан Марожан
Вячеслав Кулаковский Источник
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