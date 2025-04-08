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08 апреля 2025, 12:03 |
688
1

«Нельзя так делать». Экс-игрока Динамо раскритиковали в иностранной лиге

Артем Беседин не реализовал пенальти во втором дивизионе Чехии

08 апреля 2025, 12:03 |
688
1
«Нельзя так делать». Экс-игрока Динамо раскритиковали в иностранной лиге
ФК Лишень. Артем Беседин

6 апреля состоялся матч второго дивизиона чемпионата Чехии, в котором «Лишень» уступил аутсайдеру – «Варнсдорфу» – со счетом 1:2.

В составе проигравшей команды с первых минут вышел экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин. Форвард не реализовал пенальти, был заменен, а после окончания поединка получил порцию критики от главного тренера.

«Я предупреждал игроков, что нельзя так делать – недооценивать соперника. Каждый матч важен, как финал Лиги чемпионов. Мы делали ужасные вещи на футбольном поле.

Если бы не наш голкипер, то мы могли проиграть 0:7 еще до перерыва. Фланги не работали вообще. Пенальти был пробит ужасно. К точке подошел тот футболист, который не должен был там находится», – остался недоволен Милан Влахович.

«Лишень» занимает пятое место в чемпионате, в активе клуба – 29 баллов. От зоны плей-офф коллектив Влаховича отделяет шесть очков.

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чемпионат Чехии по футболу Лишень Артем Беседин
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
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Bulba_sumkin
Пусть леща ему дадут, он так лучше понимает) Доказано в Киеве)
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