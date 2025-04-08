У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

По информации Игоря Бурбаса, руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант приглашения Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

«Металлист 1925», имея 25 очков, занимает шестую строчку турнирной таблицы в чемпионской группе Первой лиги и уступает «Металлисту» и «Кудровке» только по дополнительным показателям.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант увольнения Патрика ван Леувена.