У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ
Руслан Ротань может возглавить харьковский «Металлист 1925»
Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.
По информации Игоря Бурбаса, руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант приглашения Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.
«Металлист 1925», имея 25 очков, занимает шестую строчку турнирной таблицы в чемпионской группе Первой лиги и уступает «Металлисту» и «Кудровке» только по дополнительным показателям.
Ранее Sport.ua сообщал, что руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант увольнения Патрика ван Леувена.
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