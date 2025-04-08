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  4. У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 11:53 |
937
0

У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ

Руслан Ротань может возглавить харьковский «Металлист 1925»

08 апреля 2025, 11:53 |
937
0
У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань, ныне возглавляющий «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

По информации Игоря Бурбаса, руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант приглашения Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

«Металлист 1925», имея 25 очков, занимает шестую строчку турнирной таблицы в чемпионской группе Первой лиги и уступает «Металлисту» и «Кудровке» только по дополнительным показателям.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство харьковского «Металлиста 1925» рассматривает вариант увольнения Патрика ван Леувена.

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Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Александрия Металлист 1925 Патрик ван Леувен Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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