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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 10:48 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:49
33
0

Чехия (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций

08 апреля 2025, 10:48 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:49
33
0
Чехия (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 8-го апреля, состоится поединок женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Чехии и Украины. Матч пройдет в Усти-над-Лабем на стадионе «Местски», игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Несколько дней назад наша команда в домашнем поединке обыграла Чехию со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забила Ольга Овдийчук. Таким образом, «сине-желтые» с тремя победами возглавили группу В4. Победитель нашей группы перейдет в Лигу А, а сборная, которая займет второе место, останется в Лиге В.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Чехия
8 апреля -
18:30
Украина
Тотал больше 2.5 1.71 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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