Во вторник, 8-го апреля, состоится поединок женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Чехии и Украины. Матч пройдет в Усти-над-Лабем на стадионе «Местски», игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Несколько дней назад наша команда в домашнем поединке обыграла Чехию со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забила Ольга Овдийчук. Таким образом, «сине-желтые» с тремя победами возглавили группу В4. Победитель нашей группы перейдет в Лигу А, а сборная, которая займет второе место, останется в Лиге В.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.