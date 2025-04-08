Чехия (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций
Во вторник, 8-го апреля, состоится поединок женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Чехии и Украины. Матч пройдет в Усти-над-Лабем на стадионе «Местски», игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
Несколько дней назад наша команда в домашнем поединке обыграла Чехию со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забила Ольга Овдийчук. Таким образом, «сине-желтые» с тремя победами возглавили группу В4. Победитель нашей группы перейдет в Лигу А, а сборная, которая займет второе место, останется в Лиге В.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:30
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