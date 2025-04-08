Джек Дрейпер стал вторым левшой этого столетия в топ-6 после Рафы Надаля
Джек Дрейпер обновил достижения леворуких теннисистов
После того, как ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга, а Джек Дрейпер обошел Каспера Рууда и стал шестой ракеткой мира, обновились также достижения леворуких теннисистов.
Британец стал вторым левшой в этом столетии, достигший топ-6 рейтинга ATP, после легендарного Рафаэля Надаля.
Всего с начала 2000 года в топ-10 мужского мирового рейтинга было восемь теннисистов, играющих левой, включая Рафу и Дрейпера. Но ни один из них не поднялся выше 7-го места.
Все левши этого столетия в топ-10 ATP:
- Марсело Риос [7-е место в 2000 году]
- Мариано Пуэрта [9-е место в 2005 году]
- Рафаэль Надаль [номер 1 впервые в 2008 году]
- Фернандо Вердаско [7-е место в 2009 году]
- Юрген Мельцер [8-е место в 2011 году]
- Денис Шаповалов [10-е место в 2020 году]
- Кэмерон Норри [8-е место в 2022 году]
- Джек Дрейпер [6-е место в 2025 году]
В последний раз левша, помимо Надаля или Дрейпера, был в топ-6 рейтинга ATP 1 ноября 1999 года, когда другой британец – Грег Руседски провел свою последнюю неделю под номером 6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб хочет видеть у руля Юргена Клоппа
Феликс Оже-Альяссим в двух сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру в 1/32 финала