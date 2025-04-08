Джек Дрейпер стал вторым левшой этого столетия в топ-6 после Рафы Надаля

После того, как ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга, а Джек Дрейпер обошел Каспера Рууда и стал шестой ракеткой мира, обновились также достижения леворуких теннисистов.

Британец стал вторым левшой в этом столетии, достигший топ-6 рейтинга ATP, после легендарного Рафаэля Надаля.

Всего с начала 2000 года в топ-10 мужского мирового рейтинга было восемь теннисистов, играющих левой, включая Рафу и Дрейпера. Но ни один из них не поднялся выше 7-го места.

Все левши этого столетия в топ-10 ATP:

Марсело Риос [7-е место в 2000 году]

Мариано Пуэрта [9-е место в 2005 году]

Рафаэль Надаль [номер 1 впервые в 2008 году]

Фернандо Вердаско [7-е место в 2009 году]

Юрген Мельцер [8-е место в 2011 году]

Денис Шаповалов [10-е место в 2020 году]

Кэмерон Норри [8-е место в 2022 году]

Джек Дрейпер [6-е место в 2025 году]

В последний раз левша, помимо Надаля или Дрейпера, был в топ-6 рейтинга ATP 1 ноября 1999 года, когда другой британец – Грег Руседски провел свою последнюю неделю под номером 6.