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  4. Джек Дрейпер стал вторым левшой этого столетия в топ-6 после Рафы Надаля
ATP
08 апреля 2025, 11:21 | Обновлено 08 апреля 2025, 11:28
83
0

Джек Дрейпер стал вторым левшой этого столетия в топ-6 после Рафы Надаля

Джек Дрейпер обновил достижения леворуких теннисистов

08 апреля 2025, 11:21 | Обновлено 08 апреля 2025, 11:28
83
0
Джек Дрейпер стал вторым левшой этого столетия в топ-6 после Рафы Надаля
Getty Images. Джек Дрейпер

После того, как ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга, а Джек Дрейпер обошел Каспера Рууда и стал шестой ракеткой мира, обновились также достижения леворуких теннисистов.

Британец стал вторым левшой в этом столетии, достигший топ-6 рейтинга ATP, после легендарного Рафаэля Надаля.

Всего с начала 2000 года в топ-10 мужского мирового рейтинга было восемь теннисистов, играющих левой, включая Рафу и Дрейпера. Но ни один из них не поднялся выше 7-го места.

Все левши этого столетия в топ-10 ATP:

  • Марсело Риос [7-е место в 2000 году]
  • Мариано Пуэрта [9-е место в 2005 году]
  • Рафаэль Надаль [номер 1 впервые в 2008 году]
  • Фернандо Вердаско [7-е место в 2009 году]
  • Юрген Мельцер [8-е место в 2011 году]
  • Денис Шаповалов [10-е место в 2020 году]
  • Кэмерон Норри [8-е место в 2022 году]
  • Джек Дрейпер [6-е место в 2025 году]

В последний раз левша, помимо Надаля или Дрейпера, был в топ-6 рейтинга ATP 1 ноября 1999 года, когда другой британец – Грег Руседски провел свою последнюю неделю под номером 6.

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Джек Дрейпер Каспер Рууд Рафаэль Надаль Фернандо Вердаско Денис Шаповалов Кэмерон Норри рейтинг ATP
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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