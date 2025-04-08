Турция08 апреля 2025, 10:52 |
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Жозе МОУРИНЬО: «Одно фото стоит тысячи слов. У меня есть своя версия»
Жозе Моуриньо высказался о скандальном эпизоде
08 апреля 2025, 10:52 |
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о схватке с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком после матча чемпионата Турции (1:2).
«Одно фото стоит тысячи слов. Если бы я рассказал, что произошло, это была бы моя версия, но у тренера «Галатасарая» есть своя.
Слова мало что значат, а фотографии говорят сами за себя. Я уверен, что в Голливуде видели, что произошло», – сказал Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо получил длительную дисквалификацию за свой поступок.
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