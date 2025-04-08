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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Одно фото стоит тысячи слов. У меня есть своя версия»
Турция
08 апреля 2025, 10:52 |
352
0

Жозе МОУРИНЬО: «Одно фото стоит тысячи слов. У меня есть своя версия»

Жозе Моуриньо высказался о скандальном эпизоде

08 апреля 2025, 10:52 |
352
0
Жозе МОУРИНЬО: «Одно фото стоит тысячи слов. У меня есть своя версия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о схватке с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком после матча чемпионата Турции (1:2).

«Одно фото стоит тысячи слов. Если бы я рассказал, что произошло, это была бы моя версия, но у тренера «Галатасарая» есть своя.

Слова мало что значат, а фотографии говорят сами за себя. Я уверен, что в Голливуде видели, что произошло», – сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо получил длительную дисквалификацию за свой поступок.

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Жозе Моуриньо Окан Бурук Галатасарай Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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