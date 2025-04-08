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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 09:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:42
1133
0

«Это смешно». Президент Левого Берега – о доходах от аренды стадиона

Николай Лавриненко заявил, что клуб почти ничего не зарабатывает на этом

08 апреля 2025, 09:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:42
1133
0
«Это смешно». Президент Левого Берега – о доходах от аренды стадиона
ФК Левый Берег. Николай Лавриненко

Президент «Левого Берега» Николай Лавриненко рассказал, сколько клуб зарабатывает на аренде своего стадиона, на котором играют несколько украинских клубов.

– Деньги, которые вы получаете от других клубов за аренду стадиона. Какую часть бюджета клуба они составляют? Это ощутимая часть?

– Это смешно.

– Это больше социальные акции?

– Нет, она есть. Это средняя сумма, оплачиваемая за аренду сооружений. Есть рыночная цена, с некоторыми клубами мы договариваемся. Есть также какие-то дополнительные условия. Эти деньги не решают какие-либо вопросы.

Как можно заработать, если мы 12 дней включали обогрев? Перед матчем «Шахтера» с «Вересом» мы включили подогрев, потому что у второй трибуны у нас есть проблема. Вы представляете, сколько сегодня стоит содержание газона? Я уж не говорю обо всей инфраструктуре.

Из тех средств, которые платят за аренду, нужно заплатить пожарным, скорым, стюардам. Всем нужно заплатить, потому что клубы платят аренду, а мы должны их обеспечить. 30 процентов нужно заплатить приходящим организациям стюардам, – сказал Лавриненко.

Ранее Николай Лавриненко рассказал о дальнейших планах клуба в УПЛ.

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Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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