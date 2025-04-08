«Это смешно». Президент Левого Берега – о доходах от аренды стадиона
Николай Лавриненко заявил, что клуб почти ничего не зарабатывает на этом
Президент «Левого Берега» Николай Лавриненко рассказал, сколько клуб зарабатывает на аренде своего стадиона, на котором играют несколько украинских клубов.
– Деньги, которые вы получаете от других клубов за аренду стадиона. Какую часть бюджета клуба они составляют? Это ощутимая часть?
– Это смешно.
– Это больше социальные акции?
– Нет, она есть. Это средняя сумма, оплачиваемая за аренду сооружений. Есть рыночная цена, с некоторыми клубами мы договариваемся. Есть также какие-то дополнительные условия. Эти деньги не решают какие-либо вопросы.
Как можно заработать, если мы 12 дней включали обогрев? Перед матчем «Шахтера» с «Вересом» мы включили подогрев, потому что у второй трибуны у нас есть проблема. Вы представляете, сколько сегодня стоит содержание газона? Я уж не говорю обо всей инфраструктуре.
Из тех средств, которые платят за аренду, нужно заплатить пожарным, скорым, стюардам. Всем нужно заплатить, потому что клубы платят аренду, а мы должны их обеспечить. 30 процентов нужно заплатить приходящим организациям стюардам, – сказал Лавриненко.
Ранее Николай Лавриненко рассказал о дальнейших планах клуба в УПЛ.
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