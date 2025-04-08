Украинские тенисистки разыграют между собой одно место в основной сетке
Александра Олейникова и Вероника Подрез сыграют в финале квалификации турнира в Сарагосе
На грунтовом турнире ITF W100 в Сарагосе (Испания) состоялись матчи первого квалификационного раунда.
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 267), получившая первый номер посева в квалификации, убедительно переиграла испанку Ану Хиральди Рекену (WTA 993) в двух сетах.
18-летняя украинка Вероника Подрез (WTA 445) также в двух сетах справилась с испанской теннисисткой Альбой Рей Гарсия (WTA 717).
ITF W100, Сарагоса. Грунт. Квалификация (полуфинал)
Александра Олейникова (Украина) [1] – Ана Хиральди Рекена (Испания) – 6:1, 6:2
Вероника Подрез (Украина) [10] – Альба Рей Гарсия (Испания) – 6:4, 6:2
В финале квалификации за право пройти в основную сетку турнира украинские теннисистки сыграют между собой.
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