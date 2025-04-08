Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира

Футбольный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих защитников мира, место в котором нашлось и украинскому футболисту.

22-летний игрок английского «Борнмута» Илья Забарный разместился на 27-й позиции – его трансферная стоимость составляет 40 млн евро. Защитник сборной Украины проводит в АПЛ третий сезон – в текущем розыгрыше сыграл 32 матча во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

Первое место занял представитель лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, которого оценили в 80 млн евро. Такой же ценник имеет и Алессандро Бастони из «Интера», но он идет на второй позиции из-за возраста (на год старше). Тройку замкнул еще один игрок «канониров» Габриэл – 75 млн евро.

Рейтинг самых дорогих защитников мира (по версии Transfermarkt):