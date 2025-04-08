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  4. Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Англия
08 апреля 2025, 09:18 |
598
0

Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира

Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 млн евро

08 апреля 2025, 09:18 |
598
0
Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Футбольный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих защитников мира, место в котором нашлось и украинскому футболисту.

22-летний игрок английского «Борнмута» Илья Забарный разместился на 27-й позиции – его трансферная стоимость составляет 40 млн евро. Защитник сборной Украины проводит в АПЛ третий сезон – в текущем розыгрыше сыграл 32 матча во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

Первое место занял представитель лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, которого оценили в 80 млн евро. Такой же ценник имеет и Алессандро Бастони из «Интера», но он идет на второй позиции из-за возраста (на год старше). Тройку замкнул еще один игрок «канониров» Габриэл – 75 млн евро.

Рейтинг самых дорогих защитников мира (по версии Transfermarkt):

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Transfermarkt рейтинг Илья Забарный Борнмут Вильям Салиба Арсенал Лондон Алессандро Бастони Интер Милан Габриэл Магальяес
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
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