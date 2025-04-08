ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»

Журналист Marca Роберто Ортега подметил схожесть Джорджины Родригес и Криштиану Роналду.

В своём материале «Джорджина Родригес показывает свою самую ненавистную черту CR7, играя в падель, подтверждая, что пары действительно становятся похожи» раскрывает трансформацию жены/невесты футболиста «Аль-Насра» и сборной Португалии:

«Не секрет, что одни люди обожают Криштиану Роналду, а другие его не переносят. Для многих это не только о его навыках, а о его непрерывном стремлении, дисциплине и менталитете «не останавливаться». Но что, если именно эти черты Криштиану являются тем, что его партнерша, Джорджина Родригес, приняла и воплощает в себе?

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Джорджина активно тренируется на корте для игры в падель, отбивая удары с высокой концентрацией. Она не пытается выглядеть мило, а работает на результат, как и Роналду. Для некоторых ее стремление к победе может показаться «слишком сильным», но она не ищет комфортной зоны, а преодолевает свои границы. И это наглядно показывает: пары действительно становятся похожими не только в стиле, но и в менталитете и трудовой этике.

Джорджина, помимо того, что является партнершей Роналду и матерью его детей, стала успешной личностью. Она превратила свое увлечение фитнесом, модой и материнством в мощный бренд. Ранее работая официанткой и ассистенткой, теперь она имеет более 65 миллионов подписчиков в Instagram и статус главной звезды в своем реалити-шоу на Netflix. Ее дисциплина и преданность напоминают нам, что успех, красота и сила зарабатываются тяжелым трудом», – отмечает Роберто Ортега.