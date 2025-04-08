Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Другие новости
08 апреля 2025, 09:01 |
730
1

ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»

Джорджина Родригес больше похожа на Криштиану, чем люди думают

08 апреля 2025, 09:01 |
730
1
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Marca. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Журналист Marca Роберто Ортега подметил схожесть Джорджины Родригес и Криштиану Роналду.

В своём материале «Джорджина Родригес показывает свою самую ненавистную черту CR7, играя в падель, подтверждая, что пары действительно становятся похожи» раскрывает трансформацию жены/невесты футболиста «Аль-Насра» и сборной Португалии:

«Не секрет, что одни люди обожают Криштиану Роналду, а другие его не переносят. Для многих это не только о его навыках, а о его непрерывном стремлении, дисциплине и менталитете «не останавливаться». Но что, если именно эти черты Криштиану являются тем, что его партнерша, Джорджина Родригес, приняла и воплощает в себе?

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джорджина активно тренируется на корте для игры в падель, отбивая удары с высокой концентрацией. Она не пытается выглядеть мило, а работает на результат, как и Роналду. Для некоторых ее стремление к победе может показаться «слишком сильным», но она не ищет комфортной зоны, а преодолевает свои границы. И это наглядно показывает: пары действительно становятся похожими не только в стиле, но и в менталитете и трудовой этике.

Джорджина, помимо того, что является партнершей Роналду и матерью его детей, стала успешной личностью. Она превратила свое увлечение фитнесом, модой и материнством в мощный бренд. Ранее работая официанткой и ассистенткой, теперь она имеет более 65 миллионов подписчиков в Instagram и статус главной звезды в своем реалити-шоу на Netflix. Ее дисциплина и преданность напоминают нам, что успех, красота и сила зарабатываются тяжелым трудом», – отмечает Роберто Ортега.

По теме:
ФОТО. Девушка Ярмолюка тусуется с женами звезд АПЛ
ФОТО. Шумахер стал дедушкой. Его дочь родила первенца
Бразильский легионер Александрии вместе с женой ждут первенца
фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle
Максим Лапченко Источник: Marca
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Футбол | 08 апреля 2025, 09:18 0
Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира

Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 млн евро

Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Футбол | 07 апреля 2025, 19:44 75
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика

Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А

Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»
Футбол | 08.04.2025, 05:40
Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»
Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Футбол | 07.04.2025, 13:30
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Футбол | 07.04.2025, 21:18
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Маслаки в неї нічого собі. Тільки заміс місити (на мазку). До речі кінь тяговіз на фото не даром (тобто не просто так).
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00
Война
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем