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  4. Украинки прибыли в Чехию. У женской сборной есть одна потеря
Лига наций
08 апреля 2025, 08:27 |
374
0

Украинки прибыли в Чехию. У женской сборной есть одна потеря

Шматко не поможет команде и в ответном матче с чешками

08 апреля 2025, 08:27 |
374
0
Украинки прибыли в Чехию. У женской сборной есть одна потеря
УАФ. Любовь Шматко

Как стало известно Sport.ua сегодня женская сборная Украины по футболу прибыла в чешский город Усти-над-Лабем, где 8 апреля проведет ответный матч с хозяйками из Лиги наций.

По имеющейся информации, снова не сможет сыграть один из лидеров сборной Любовь Шматко, брат которой погиб на войне с российским агрессором. Она решила побыть с семьей и в Чехию не уехала.

Что касается остальных наших игроков, то у нескольких есть незначительные повреждения, но руководитель сборной Владимир Пятенко надеется, что больше кадровых потерь не будет.

Сейчас украинки лидируют в своей группе, одержав три победы подряд. У сборной Чехии на три очка меньше.

Поединок в Усти-над-Лабеме начнется сегодня в 18.30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, где смотреть матч 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин между Чехией и Украиной.

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Любовь Шматко женская сборная Украины по футболу Лига наций женская сборная Чехии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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