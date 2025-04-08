Украинки прибыли в Чехию. У женской сборной есть одна потеря

Как стало известно Sport.ua сегодня женская сборная Украины по футболу прибыла в чешский город Усти-над-Лабем, где 8 апреля проведет ответный матч с хозяйками из Лиги наций.

По имеющейся информации, снова не сможет сыграть один из лидеров сборной Любовь Шматко, брат которой погиб на войне с российским агрессором. Она решила побыть с семьей и в Чехию не уехала.

Что касается остальных наших игроков, то у нескольких есть незначительные повреждения, но руководитель сборной Владимир Пятенко надеется, что больше кадровых потерь не будет.

Сейчас украинки лидируют в своей группе, одержав три победы подряд. У сборной Чехии на три очка меньше.

Поединок в Усти-над-Лабеме начнется сегодня в 18.30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, где смотреть матч 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин между Чехией и Украиной.