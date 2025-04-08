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08 апреля 2025, 08:26 |
1709
1

ФОТО. Девушка Ярмолюка тусуется с женами звезд АПЛ

Девушка Егора Ярмолюка поддерживает любимого на матчах АПЛ

08 апреля 2025, 08:26 |
1709
1
ФОТО. Девушка Ярмолюка тусуется с женами звезд АПЛ
Instagram. Валерия Могильная, девушка Егора Ярмолюка

Валерия, девушка Егора Ярмолюка, побывала на матче «Брентфорда» против «Челси» (0:0) и поделилась фото со стадиона.

Она поддерживала любимого вместе с девушками Витали Янельта, Мадса Рерслёва и Кевина Шаде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Атмосфера была позитивной — игроки «Брентфорда» хорошо завершают сезон и сохраняют шансы на еврокубки.

Дополнительной радостью стала новость из семьи Янельта — его жена Инес сообщила о беременности, подписав фото: «Половина меня – половина тебя».

Валерия искренне поздравила пару со словами: «Самые счастливые родители».

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фото lifestyle Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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didora
Що вони роблять з тими губами??? Таке враження що вони ними корів доять!
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