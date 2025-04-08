ФОТО. Девушка Ярмолюка тусуется с женами звезд АПЛ
Девушка Егора Ярмолюка поддерживает любимого на матчах АПЛ
Валерия, девушка Егора Ярмолюка, побывала на матче «Брентфорда» против «Челси» (0:0) и поделилась фото со стадиона.
Она поддерживала любимого вместе с девушками Витали Янельта, Мадса Рерслёва и Кевина Шаде.
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Атмосфера была позитивной — игроки «Брентфорда» хорошо завершают сезон и сохраняют шансы на еврокубки.
Дополнительной радостью стала новость из семьи Янельта — его жена Инес сообщила о беременности, подписав фото: «Половина меня – половина тебя».
Валерия искренне поздравила пару со словами: «Самые счастливые родители».
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