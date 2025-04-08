«Много всего впереди». Звезда клуба УПЛ заговорил о смене гражданства

Легионер львовских «Карпат» Бруниньо заговорил о возможном получении украинского гражданства. Футболист заявил, что пока рано об этом думать.

– В истории сборной Украины были Эдмар, Марлос и Мораес. Ты рассматриваешь такой вариант в своей карьере? А что касается своих земляков в Карпатах что скажешь, ведь у того же Педросо есть украинские корни?

– Я здесь меньше года. Еще много всего впереди. А что касается Жана, то он – игрок высокого класса, и я считаю, что он мог бы во многом помочь сборной Украины в будущем, – сказал бразилец.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до июня 2025-го. Бразильский полузащитник провел 17 матчей за Карпаты, у которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

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