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  4. «Много всего впереди». Звезда клуба УПЛ заговорил о смене гражданства
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 07:39 |
917
0

«Много всего впереди». Звезда клуба УПЛ заговорил о смене гражданства

Бруниньо считает, что все возможно, но пока рано об этом говорить

08 апреля 2025, 07:39 |
917
0
«Много всего впереди». Звезда клуба УПЛ заговорил о смене гражданства
ФК Карпаты. Бруниньо

Легионер львовских «Карпат» Бруниньо заговорил о возможном получении украинского гражданства. Футболист заявил, что пока рано об этом думать.

– В истории сборной Украины были Эдмар, Марлос и Мораес. Ты рассматриваешь такой вариант в своей карьере? А что касается своих земляков в Карпатах что скажешь, ведь у того же Педросо есть украинские корни?

– Я здесь меньше года. Еще много всего впереди. А что касается Жана, то он – игрок высокого класса, и я считаю, что он мог бы во многом помочь сборной Украины в будущем, – сказал бразилец.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до июня 2025-го. Бразильский полузащитник провел 17 матчей за Карпаты, у которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Челси интересовались лидером клуба УПЛ

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Жуниор Мораес Марлос Эдмар Жан Педросо Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Бруниньо чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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