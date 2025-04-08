Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Интера».

«Изучали соперника и знаем, что игру могут решить отдельные моменты. Это может быть стандарт или что-то подобное. Нужно быть готовыми именно к таким моментам. «Интер» - это не только качественная команда, здесь есть характер, эмоции, желание биться. Это все имеет значение. Нужно, чтобы мы были ментально готовы и проявили характер.

Думаю, игра будет интересной, ведь встречаются две хорошие команды. «Интер», как и мы, много забивает, потому что имеет качественных футболистов.

К сожалению, ничего положительного не могу сказать о Мануэле Нойере. Ситуация меняется каждый день. Возможно, к ответному матчу он восстановится, но никаких гарантий нет.

Не будет Мусиалы? Да, это потеря, но мы уже играли без Джамала. У нас есть решение, как его заменить. Конечно, он индивидуально очень хороший игрок и полноценно его заменить не можем, но думаю, что коллективно мы найдем путь решения.

Я не буду жаловаться из-за травмированных игроков. Мы не меняем цели, и на поле выйдут те, кто этого заслуживает», – прокомментировал Компани.