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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 05:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 05:50
115
1

Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»

«Бавария» готовится к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов

08 апреля 2025, 05:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 05:50
115
1
Венсан КОМПАНИ: «Возвращение Нойера? Никаких гарантий нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Интера».

«Изучали соперника и знаем, что игру могут решить отдельные моменты. Это может быть стандарт или что-то подобное. Нужно быть готовыми именно к таким моментам. «Интер» - это не только качественная команда, здесь есть характер, эмоции, желание биться. Это все имеет значение. Нужно, чтобы мы были ментально готовы и проявили характер.

Думаю, игра будет интересной, ведь встречаются две хорошие команды. «Интер», как и мы, много забивает, потому что имеет качественных футболистов.

К сожалению, ничего положительного не могу сказать о Мануэле Нойере. Ситуация меняется каждый день. Возможно, к ответному матчу он восстановится, но никаких гарантий нет.

Не будет Мусиалы? Да, это потеря, но мы уже играли без Джамала. У нас есть решение, как его заменить. Конечно, он индивидуально очень хороший игрок и полноценно его заменить не можем, но думаю, что коллективно мы найдем путь решения.

Я не буду жаловаться из-за травмированных игроков. Мы не меняем цели, и на поле выйдут те, кто этого заслуживает», – прокомментировал Компани.

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Интер Милан Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Бавария - Интер Венсан Компани
Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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Applesboss
Хоч з Бренлі і мав успіх але він ще зелений.
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