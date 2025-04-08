Умер колумбийский легионер Пармы, выигрывавший Кубок Италии

6 апреля на 48-м году жизни скончался известный колумбийский футболист Хорхе Боланьо, который играл на позиции полузащитника.

Об этом информирует официальный сайт футбольного клуба «Парма».

Боланьо присоединился к итальянской «Парме» в 1999 году. Уже во втором для себя сезоне одержал победу в Кубке Италии.

Впоследствии играл за итальянские клубы «Сампдория», «Лечче» и «Модену».

Завершал карьеру на родине в клубе «Кукута Депортиво».

За сборную Колумбии сыграл 38 матчей и забил 3 мяча. Был участником чемпионата мира 1998 года во Франции.

Известно, что Хорхе Боланьо умер в результате сердечного приступа.