Умер колумбийский легионер Пармы, выигрывавший Кубок Италии
Хорхе Боланьо почти всю карьеру провел в Италии
6 апреля на 48-м году жизни скончался известный колумбийский футболист Хорхе Боланьо, который играл на позиции полузащитника.
Об этом информирует официальный сайт футбольного клуба «Парма».
Боланьо присоединился к итальянской «Парме» в 1999 году. Уже во втором для себя сезоне одержал победу в Кубке Италии.
Впоследствии играл за итальянские клубы «Сампдория», «Лечче» и «Модену».
Завершал карьеру на родине в клубе «Кукута Депортиво».
За сборную Колумбии сыграл 38 матчей и забил 3 мяча. Был участником чемпионата мира 1998 года во Франции.
Известно, что Хорхе Боланьо умер в результате сердечного приступа.
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