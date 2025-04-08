Бразильский легионер Александрии вместе с женой ждут первенца

22-летний форвард «Александрии» Хуан Безерра скоро станет отцом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовав фотографию футболиста с женой.

На фотографии Хуан и его жена Викториа, которая одета в форму «Александрии», держат тест на беременность, что подтверждает, что в их семье будет пополнение.

Хуан Безерра родился в Рио-де-Жанейро. Футбольную карьеру начинал в академии клуба «Васко да Гама». В 2023 году дебютировал на профессиональном уровне в матче против «Мадурейры» (0:0).

12 сентября 2023 года стал игроком «Александрии». В Премьер-лиге Украины дебютировал 22 сентября 2023 года в игре против «Черноморца».

В этом сезоне Хуан сыграл за «Александрию» 25 матчей и забил 6 мячей.