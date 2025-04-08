Бразильский легионер Александрии вместе с женой ждут первенца
Футболист скоро станет отцом
22-летний форвард «Александрии» Хуан Безерра скоро станет отцом.
Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовав фотографию футболиста с женой.
На фотографии Хуан и его жена Викториа, которая одета в форму «Александрии», держат тест на беременность, что подтверждает, что в их семье будет пополнение.
Хуан Безерра родился в Рио-де-Жанейро. Футбольную карьеру начинал в академии клуба «Васко да Гама». В 2023 году дебютировал на профессиональном уровне в матче против «Мадурейры» (0:0).
12 сентября 2023 года стал игроком «Александрии». В Премьер-лиге Украины дебютировал 22 сентября 2023 года в игре против «Черноморца».
В этом сезоне Хуан сыграл за «Александрию» 25 матчей и забил 6 мячей.
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