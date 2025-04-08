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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 03:45
148
0

Главный тренер Интера назвал фаворитов в Лиге чемпионов

По мнению Симоне Индзаги титул может выиграть «Бавария» или «Реал»

08 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 03:45
148
0
Главный тренер Интера назвал фаворитов в Лиге чемпионов
uefa.com

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Баварии».

«Замечательно, что мы здесь. Это будет тяжелая игра, против сильной команды. Нас ожидает настоящий поединок на прекрасном стадионе с болельщиками, которые будут гнать свою команду вперед.

Мы готовы, ведь знаем, сколько усилий было потрачено, чтобы попасть в четвертьфинал. И отдадим все силы, чтобы продолжить наш путь.

«Бавария» – команда с большим опытом в Лиге чемпионов. Они всегда ставят самые высокие цели. Возможно, именно сейчас они являются фаворитами на титул, а также «Реал».

Перед игрой определимся, будут ли играть Бастони и Чалганоглу. Они уже тренировались с остальной командой. Могу сказать, что Мартинес точно сыграет», – прокомментировал Индзаги.

Матч «Бавария» – «Интер» состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Интер Милан Бавария Бавария - Интер Реал Мадрид Симоне Индзаги
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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