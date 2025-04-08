Бэтмен, который не помог. Неймар решил не смотреть матч Сантос – Баия

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар снова травмирован и пропустил матч против «Баии».

По информации издания RMC Sport, бразилец прибыл на игру и даже зашел в раздевалку, чтобы поддержать команду.

Он был одет в худи с эмблемой Бэтмена.

Однако его поддержка оказалась не такой уж и значительной, ведь после разговора с командой звездный футболист покинул стадион и не посмотрел матч.

«Сантос» в поединке против «Баии» не выиграл (2:2).

Также источник сообщает, что у Неймара проблемы с задней поверхностью бедра.