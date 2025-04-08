Бэтмен, который не помог. Неймар решил не смотреть матч Сантос – Баия
Звездный футболист посетил футболистов в раздевалке, а потом решил уехать
33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар снова травмирован и пропустил матч против «Баии».
По информации издания RMC Sport, бразилец прибыл на игру и даже зашел в раздевалку, чтобы поддержать команду.
Он был одет в худи с эмблемой Бэтмена.
Однако его поддержка оказалась не такой уж и значительной, ведь после разговора с командой звездный футболист покинул стадион и не посмотрел матч.
«Сантос» в поединке против «Баии» не выиграл (2:2).
Также источник сообщает, что у Неймара проблемы с задней поверхностью бедра.
Neymar 🇧🇷 est venu soutenir ses coéquipiers en tenue de Batman avant le match de Santos cette nuit. 🦇😭— Actu Foot (@ActuFoot_) April 7, 2025
Le Brésilien a quitté le stade avant le début du match.
🗞️ @lucas_musetti pic.twitter.com/hhXkMChyG3
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