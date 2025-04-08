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Бразилия
08 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 08 апреля 2025, 06:57
183
0

Бэтмен, который не помог. Неймар решил не смотреть матч Сантос – Баия

Звездный футболист посетил футболистов в раздевалке, а потом решил уехать

08 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 08 апреля 2025, 06:57
183
0
Бэтмен, который не помог. Неймар решил не смотреть матч Сантос – Баия
x.com

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар снова травмирован и пропустил матч против «Баии».

По информации издания RMC Sport, бразилец прибыл на игру и даже зашел в раздевалку, чтобы поддержать команду.

Он был одет в худи с эмблемой Бэтмена.

Однако его поддержка оказалась не такой уж и значительной, ведь после разговора с командой звездный футболист покинул стадион и не посмотрел матч.

«Сантос» в поединке против «Баии» не выиграл (2:2).

Также источник сообщает, что у Неймара проблемы с задней поверхностью бедра.

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Бразилия Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу травма травма бедра
Александр Сильченко Источник: RMC Sport
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