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  4. «Ветер дует с россии» Известный тренер – о провале Шевченко на выборах УЕФА
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 22:29 |
845
0

«Ветер дует с россии» Известный тренер – о провале Шевченко на выборах УЕФА

Николай Павлов также считает, что всему виной политические аспекты

07 апреля 2025, 22:29 |
845
0
«Ветер дует с россии» Известный тренер – о провале Шевченко на выборах УЕФА
ФК Динамо Киев. Николай Павлов

Известный в прошлом тренер, а ныне член Исполкома УАФ Николай Павлов отреагировал на поражение президента УАФ Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА:

«Ветер дует с севера (из россии – прим.). Андрей Николаевич – заслуженный в футболе человек и, думаю, его кандидатуру и обсуждать было излишне. Прошли представители Испании и Израиля. Кто эти люди, что они дали футболу, оставили ли какой-то след... Я этих фамилий не знаю. Выбирают функционеры, поэтому они зависят от руководства УЕФА. Если руководители европейского футбола принимают такое решение, на сближение с россией, чтобы вернуть их сборную и клубы в международное сообщество, то никто возражать не будет. Андрей Шевченко не такой. Он никогда не пойдет на такое.

Думаю, что решение по Шевченко является искусственным. Там люди подневольные, а Андрей Николаевич – личность. Этого человека знают все в мире, его там боятся, чтобы, не дай Бог для них, он им не испортил сладкой каши».

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Николай Павлов Андрей Шевченко УЕФА выборы исполком УЕФА политика конгресс УЕФА Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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