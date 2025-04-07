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  4. ВИДЕО. Слова Анчелотти и Артеты перед матчем Арсенал – Реал в ЛЧ
Лига чемпионов
07 апреля 2025, 22:04 |
269
0

ВИДЕО. Слова Анчелотти и Артеты перед матчем Арсенал – Реал в ЛЧ

Матч состоится 8 апреля в 22:00

07 апреля 2025, 22:04 |
269
0
ВИДЕО. Слова Анчелотти и Артеты перед матчем Арсенал – Реал в ЛЧ

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Канониры на старте плей-офф прошли ПСВ (7:1, 2:2). Сливочные в серии пенальти вырвали победу у Атлетико – 2:1, 0:1 [пен. 4:2].

Ответная игра между Реалом и Арсеналом запланирована на 16 апреля на Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с ПСЖ, либо с Атлетико.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Карло Анчелотти и Микеля Артеты.

ВИДЕО. Слова Анчелотти и Артеты перед матчем Арсенал Реал в ЛЧ

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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