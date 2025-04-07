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Лига наций
07 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:38
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0

Чехия Ж – Украина Ж. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 8 апреля в 18:30 по Киеву

07 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:38
80
0
Чехия Ж – Украина Ж. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
УАФ

Во вторник, 8 апреля состоится матч 4-го тура Лиги наций между женскими сборными Чехии и Украины. Стартовый свисток на матч прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Чехия

Чешки до сих пор считаются главными фаворитами нашей группы в Лиге наций. После трех сыгранных матчей команда уступает в таблице только Украине и имеет на своем счету 6 очков, которые она получила в матчах с Албанией и Хорватией. Команде нужно бороться на полную, если она хочет побороться за 1 место в мае-июне этого года.

Украина

Неожиданно для всех наши девушки сейчас занимают первое место в 4 группе Лиги В. Победы над Хорватией, Албанией и Чехией принесли Украине лидерство и хорошую возможность напрямую выйти в дивизион А Лиги наций.

Команде также стоит не терять концентрацию, ведь при равном количестве очков на данный момент будет проходить чешская сборная (+3 разница забитых/пропущенных у украинской команды, +7 у наших главных конкурентов. У Албании, которая на 3 месте - 3 балла, а у 4-й Хорватии 0 зачетных пунктов.

Личные встречи

За всю историю команды встречались лишь раз - 4 апреля 2025 года в прошлом туре Лиги наций. Тогда Украина одержала неожиданную победу 1:0, поэтому у Чехии появляется дополнительная мотивация взять реванш.

Интересные факты

  • Украина открывала счет в 8 из 10 последних матчей.
  • Украина стала первой за прошедшие 5 матчей командой, которой Чехия не смогла забить гол.
  • Обе команды вылетели в финале квалификации на Евро в декабре прошлого года.
  • Чехия проиграла 4 из 10 последних матчей во всех турнирах.

Возможные стартовые составы

Чехия: Вотикова, Печкова - Зоннтагова - Бендова - Бартонева, Свиткова - Цагинова - Дубцова, Хырова - Сташкова - Крейчирикова

Украина: Самсон, Басанская - Апанасенко - Котик - Корсун, Овдийчук - Семкив - Петрик - Андрухив, Козлова - Калинина

Прогноз

Матч обещает быть зрелищным, ведь от него на 99% зависит, кто займет 1 место в группе. Именно поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Чехия
8 апреля -
18:30
Украина
Тотал больше 2.5 1.71 Зделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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