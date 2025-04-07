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  4. Звезда Карпат обнародовал четкий кадр: «Разве это не пенальти?»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 21:54 |
1637
12

Звезда Карпат обнародовал четкий кадр: «Разве это не пенальти?»

Бруниньо – про неназначенный пенальти

07 апреля 2025, 21:54 |
1637
12
Звезда Карпат обнародовал четкий кадр: «Разве это не пенальти?»
ФК Карпаты. Бруниньо

7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды сыграли на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Матч завершился вничью 1:1.

После матча лидер «Карпат» полузащитник Бруниньо обнародовал четкий кадр спорного эпизода в поединке, где видно как голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезается в Игора Невеса. Судья проигнорировал этот эпизод и не назначил пенальти.

«Это не пенальти? Ок» – написал Бруниньо.

Ранее появился видеообзор матча между «Полесьем» и «Карпатами».

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Бруниньо чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Карпаты
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 12
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valerafan1
І після цього копієвські та балакіни будуть продовжувати судити, набивати собі кармани, напевно ділитися з верхівкою суддівського корпусу. Я правий, пані Монзуль? 
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+2
Lev5455
А чому вар мовчало, чи всі з суддею порівну поділили? А пеналь стовідсотковий. 
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+2
Dfbj
+ жовта картка, тому він і не йшов на перевірку вару
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+2
serhiy
І голове ,що перший пенальті вовкам ,що я помітив руку з монітора-а судішка бігав дивитися , а тут - нуль уваги !
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0
Ron Noiill
Так званий вАратарь  в цій ситуації хоч головою зіграв, чи теж промахнувся? Бо з рефлексами щоб зіграти рукою в нього просто біда
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0
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didora
Як правило треба дивитися відео з різних ракурсів і повільному повторі! Тільки тоді можна щось сказати. А так одні запитання. Ця фотка 100% нічого не дає. Єдине що видно, те що воротар грає кулаком в голову. Але де, коли, при яких обставинах???
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-1
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Серж
И кто на мяче первый? Уже был контакт или еще будет? Куча вопросов. Пусть видео постит сразу.
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-2
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mini.f
Так він, воротар, не зробив нвалідом гравця? Швидку не викликали? Встав та побіг? Так які 11 метрів?
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-9
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