Звезда Карпат обнародовал четкий кадр: «Разве это не пенальти?»
Бруниньо – про неназначенный пенальти
7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».
Команды сыграли на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Матч завершился вничью 1:1.
После матча лидер «Карпат» полузащитник Бруниньо обнародовал четкий кадр спорного эпизода в поединке, где видно как голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезается в Игора Невеса. Судья проигнорировал этот эпизод и не назначил пенальти.
«Это не пенальти? Ок» – написал Бруниньо.
Ранее появился видеообзор матча между «Полесьем» и «Карпатами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 8 апреля в 22:00
Камила Осорио в финале турнира WTA 250 в Боготе переиграла Катаржину Каву