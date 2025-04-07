Звезда Карпат обнародовал четкий кадр: «Разве это не пенальти?»

7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды сыграли на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Матч завершился вничью 1:1.

После матча лидер «Карпат» полузащитник Бруниньо обнародовал четкий кадр спорного эпизода в поединке, где видно как голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезается в Игора Невеса. Судья проигнорировал этот эпизод и не назначил пенальти.

«Это не пенальти? Ок» – написал Бруниньо.

Ранее появился видеообзор матча между «Полесьем» и «Карпатами».