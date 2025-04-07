Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Интер
Первый поединок команд состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».
Встречу примет Альянц Арена в Мюнхене.
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В 1/8 финала немецкий коллектив одолел «Байер» с общим счетом 5:0, а «неррадзури» разобрались с «Фейеноордом» (4:1 по сумме двух матчей).
Ответный матч пройдет на Джузеппе Меацца в Милане.
Победитель пары «Бавария» – «Интер» сыграет с победителем пары «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Интер
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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