Во вторник, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу примет Альянц Арена в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала немецкий коллектив одолел «Байер» с общим счетом 5:0, а «неррадзури» разобрались с «Фейеноордом» (4:1 по сумме двух матчей).

Ответный матч пройдет на Джузеппе Меацца в Милане.

Победитель пары «Бавария» – «Интер» сыграет с победителем пары «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Интер

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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