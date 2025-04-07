Монте-Карло без двух сеяных. Давидович-Фокина выдал два ярких сета

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (ATP 42) лишил грунтовый Мастерс в Монте-Карло еще одного сеяного.

25-летний испанец переиграл в трех сетах американца Бена Шелтона (ATP 14), получившего на турнире одиннадцатый номер посева. Проиграв на тай-брейке первый сет, Давидович-Фокина в последующих двух сделал по три брейка в каждом, отдав Шелтону только две свои подачи. Матч длился 2 часа и 1 минуту.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США) [11] – 6:7 (2:7), 6:2, 6:1

Это был второй поединок между теннисистами. Счет стал 2:0 в пользу Алехандро.

В следующем раунде турнира Алехандро Давидович-Фокина встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция).