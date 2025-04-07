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  4. Монте-Карло без двух сеяных. Давидович-Фокина выдал два ярких сета
ATP
07 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:34
135
0

Монте-Карло без двух сеяных. Давидович-Фокина выдал два ярких сета

Алехандро Давидович-Фокина переиграл в трех сетах американца Бена Шелтона

07 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:34
135
0
Монте-Карло без двух сеяных. Давидович-Фокина выдал два ярких сета
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович-Фокина

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (ATP 42) лишил грунтовый Мастерс в Монте-Карло еще одного сеяного.

25-летний испанец переиграл в трех сетах американца Бена Шелтона (ATP 14), получившего на турнире одиннадцатый номер посева. Проиграв на тай-брейке первый сет, Давидович-Фокина в последующих двух сделал по три брейка в каждом, отдав Шелтону только две свои подачи. Матч длился 2 часа и 1 минуту.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США) [11] – 6:7 (2:7), 6:2, 6:1

Это был второй поединок между теннисистами. Счет стал 2:0 в пользу Алехандро.

В следующем раунде турнира Алехандро Давидович-Фокина встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция).

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ATP Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина Бен Шелтон Томас Мартин Этчеверри Корентен Муте
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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