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Испания
07 апреля 2025, 20:43 |
1139
1

Украинский форвард вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании

Владислав Копотун помог «Алькоркону» одолеть соперника со счетом 3:1

07 апреля 2025, 20:43 |
1139
1
Украинский форвард вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании
Instagram. Владислав Копотун

6 апреля состоялся матч 31-го тура Примеры КИФФ (третий по силе испанский дивизион), в котором встретились «Алькоркон» и «Санлукеньо». Хозяева пропустили первыми, но сумели забить трижды во втором тайме и победили соперника со счетом 3:1.

Второй гол в составе «Алькоркона» забил 24-летний украинский форвард Владислав Копотун. Благодаря этому мячу футболист сумел выйти на пятое место в списке лучших бомбардиров дивизиона. В текущем сезоне украинец провел 25 матчей в чемпионате, в которых забил 11 голов.

«Алькоркон» набрал 41 балл и занимает десятое место в турнирной таблице. Клуб, который в середине сезона находился в зоне вылета, значительно улучшил свои позиции, и теперь находится на расстоянии семи очков от зоны плей-офф.

Владислав Копотун является уроженцем города Ковель (Волынская область). Ранее играл за испанский клуб «Сабадель». В 2024 году перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.

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чемпионат Испании по футболу Алькоркон
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Владислав
Ничего себе какая важная новость, 5 бомбардир лиги сёл 
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