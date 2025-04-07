Украинский форвард вышел на пятое место в списке бомбардиров в Испании

6 апреля состоялся матч 31-го тура Примеры КИФФ (третий по силе испанский дивизион), в котором встретились «Алькоркон» и «Санлукеньо». Хозяева пропустили первыми, но сумели забить трижды во втором тайме и победили соперника со счетом 3:1.

Второй гол в составе «Алькоркона» забил 24-летний украинский форвард Владислав Копотун. Благодаря этому мячу футболист сумел выйти на пятое место в списке лучших бомбардиров дивизиона. В текущем сезоне украинец провел 25 матчей в чемпионате, в которых забил 11 голов.

«Алькоркон» набрал 41 балл и занимает десятое место в турнирной таблице. Клуб, который в середине сезона находился в зоне вылета, значительно улучшил свои позиции, и теперь находится на расстоянии семи очков от зоны плей-офф.

Владислав Копотун является уроженцем города Ковель (Волынская область). Ранее играл за испанский клуб «Сабадель». В 2024 году перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.