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Испания
07 апреля 2025, 22:57 |
1515
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Тибо КУРТУА: «Спросите это лучше у Анчелотти»

Голкипер рассказал, сыграет ли с «Арсеналом»

07 апреля 2025, 22:57 |
1515
1
Тибо КУРТУА: «Спросите это лучше у Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В заявку на этот матч попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который восстановился от травмы. Бельгиец готов сыграть в этом матче, но окончательное решение зависит от Анчелотти.

«Как я чувствую себя? На все 100%. Буду ли я играть? Спросите это лучше у Анчелотти. Я был в спортзале и на поле в эти дни. Я готов играть» – сказал Анчелотти.

Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч из-за повреждения.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Карло Анчелотти Арсенал Лондон Лига чемпионов Реал - Арсенал
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Якщо Куртуа готовій грати, то для Анчелотті взагалі інших варіантів не існує
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