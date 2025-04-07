Тибо КУРТУА: «Спросите это лучше у Анчелотти»

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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В заявку на этот матч попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который восстановился от травмы. Бельгиец готов сыграть в этом матче, но окончательное решение зависит от Анчелотти.

«Как я чувствую себя? На все 100%. Буду ли я играть? Спросите это лучше у Анчелотти. Я был в спортзале и на поле в эти дни. Я готов играть» – сказал Анчелотти.

Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч из-за повреждения.