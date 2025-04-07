Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гуцуляк реализовал пенальти, Полесье сравняло счет в матче 23-го тура
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 19:48 |
118
0

Гуцуляк реализовал пенальти, Полесье сравняло счет в матче 23-го тура

Житомирский клуб сумел восстановить паритет

07 апреля 2025, 19:48 |
118
0
Гуцуляк реализовал пенальти, Полесье сравняло счет в матче 23-го тура
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

7 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды играют на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.

На 87-й минуте Алексей Гуцуляк реализовал пенальти, благодаря которому «Полесье» сумело сравнять счет.

ГОЛ! 1:1, Гуцуляк, 87 (пен)

По теме:
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Полесье - Карпаты
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Футбол | 07 апреля 2025, 13:59 4
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН

Известный тренер был недоволен действиями Егора Ярмолюка

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07 апреля 2025, 06:23 4
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
Футбол | 07.04.2025, 18:48
РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07.04.2025, 06:25
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Теннис | 06.04.2025, 22:34
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
06.04.2025, 05:50 4
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 7
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13
Бокс
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
06.04.2025, 14:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем