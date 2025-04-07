Украина. Премьер лига07 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:44
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ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
Гости вышли вперед на 60-й минуте
07 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:44
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7 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».
Команды играют на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.
«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.
На 60-й минуте результативный удар Амбросия Чачуа позволил львовскому клубу выйти вперед.
ГОЛ! 0:1, Чачуа, 60 мин
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