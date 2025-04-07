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  4. ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:44
438
0

ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет

Гости вышли вперед на 60-й минуте

07 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:44
438
0
ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
ФК Карпати. Амбросий Чачуа

7 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды играют на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.

На 60-й минуте результативный удар Амбросия Чачуа позволил львовскому клубу выйти вперед.

ГОЛ! 0:1, Чачуа, 60 мин

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Полесье - Карпаты
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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