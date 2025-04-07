ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет

7 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды играют на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.

На 60-й минуте результативный удар Амбросия Чачуа позволил львовскому клубу выйти вперед.

ГОЛ! 0:1, Чачуа, 60 мин