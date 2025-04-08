«Недостаточно умный». Гвардиола раскритиковал дорогого хавбека Ман Сити

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о португальском полузащитнике «горожан» Матеуса Нунеса:

«Он может стать хорошим правым защитником благодаря своей физической подготовке. Я думаю, что он не тот игрок, который должен играть в центре поля, потому что он недостаточно умный, уравновешенный. У него невероятные навыки, и он много учится. Защитники всегда делают большую ошибку, когда подача идет на дальнюю штангу, где ты находишься – они всегда спят.

Он очень хорошо сыграл во время кроссов от Бруно Фернандеша, Патрика Доргу. У него есть физические данные для этого, он может играть на этой позиции, и он очень помог. Когда мы начинали сезон и я говорил, что будем играть с Матеусом на позиции правого защитника, вы спрашивали: «О чем ты говоришь?». Но сезон такой, какой он есть».

В сезоне 2024/25 Матеус Нунес провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Летом 2023 года «Манчестер Сити» заплатил за хавбека 62 миллиона евро.