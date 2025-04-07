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  4. Чуквуэмека продолжил английские традиции Боруссии
Германия
07 апреля 2025, 18:15 |
193
0

Чуквуэмека продолжил английские традиции Боруссии

Полузащитник вписал свое имя в историю клуба и Бундеслиги.

07 апреля 2025, 18:15 |
193
0
Чуквуэмека продолжил английские традиции Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1.

21-летний полузащитник «Боруссии» Карни Чуквуэмека отметился одним из голов, став четвертым английским футболистом, который забивал за клуб в Бундеслиге.

Ни один другой клуб Бундеслиги не имеет в своей истории более двух англичан-бомбардиров.

Английские игроки, которые забивали за «Боруссию» в Бундеслиге:

  • Джейдон Санчо – 40
  • Джейми Гиттенс – 12
  • Джуд Беллингем – 12
  • Карни Чуквуэмека – 1

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Карни Чуквуэмека Боруссия Дортмунд Фрайбург статистика
Александр Сильченко Источник: Opta
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