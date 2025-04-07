Германия07 апреля 2025, 18:15 |
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Чуквуэмека продолжил английские традиции Боруссии
Полузащитник вписал свое имя в историю клуба и Бундеслиги.
07 апреля 2025, 18:15 |
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В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1.
21-летний полузащитник «Боруссии» Карни Чуквуэмека отметился одним из голов, став четвертым английским футболистом, который забивал за клуб в Бундеслиге.
Ни один другой клуб Бундеслиги не имеет в своей истории более двух англичан-бомбардиров.
Английские игроки, которые забивали за «Боруссию» в Бундеслиге:
- Джейдон Санчо – 40
- Джейми Гиттенс – 12
- Джуд Беллингем – 12
- Карни Чуквуэмека – 1
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