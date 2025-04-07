Чуквуэмека продолжил английские традиции Боруссии

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Фрайбург» со счетом 4:1.

21-летний полузащитник «Боруссии» Карни Чуквуэмека отметился одним из голов, став четвертым английским футболистом, который забивал за клуб в Бундеслиге.

Ни один другой клуб Бундеслиги не имеет в своей истории более двух англичан-бомбардиров.

Английские игроки, которые забивали за «Боруссию» в Бундеслиге: