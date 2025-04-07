Фрэнк Лэмпард может возглавить известный английский клуб
Англичанин возглавит «Саутгемптон»
Наставник английского клуба «Ковентри» Фрэнк Лэмпард может сменить клуб.
По информации английского журналиста Алекса Кука с talkSPORT, руководство «Саутгемптона» обратило внимание на впечатляющую работу Фрэнка Лэмпарда в «Ковентри». Однако сейчас Лэмпард полностью сосредоточен на борьбе за попадание в АПЛ. «Ковентри» сейчас идет седьмым в Чемпионшипе и претендует на плей-офф за повышение в классе.
«Саутгемптон» занимает в турнирной таблице АПЛ 20 место и уже потерял шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.
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