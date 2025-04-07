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  4. Фрэнк Лэмпард может возглавить известный английский клуб
Англия
07 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:12
601
3

Фрэнк Лэмпард может возглавить известный английский клуб

Англичанин возглавит «Саутгемптон»

07 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:12
601
3
Фрэнк Лэмпард может возглавить известный английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Наставник английского клуба «Ковентри» Фрэнк Лэмпард может сменить клуб.

По информации английского журналиста Алекса Кука с talkSPORT, руководство «Саутгемптона» обратило внимание на впечатляющую работу Фрэнка Лэмпарда в «Ковентри». Однако сейчас Лэмпард полностью сосредоточен на борьбе за попадание в АПЛ. «Ковентри» сейчас идет седьмым в Чемпионшипе и претендует на плей-офф за повышение в классе.

«Саутгемптон» занимает в турнирной таблице АПЛ 20 место и уже потерял шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.

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Ковентри чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон назначение тренера Чемпионшип
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Burevestnik
якщо Саутгемптон позбавиться основного воротаря, який тричі з різними командами вилітав із АПЛ, то все може бути.
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0
OKs100
Если бы возобновил карьеру футболиста, то мог бы помочь, а как тренер сомнительно.
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-1
Перець
Тут Челсі двічі очолював і нічого не добився ,призначення сумнівне
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-1
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