Сложный матч Вавринки. Стало известно, с кем сыграет Джокович на Мастерсе
Стэн Вавринка не сумел переиграть Алехандро Табило
Победитель Мастерса в Монте-Карло 2014 года Стэн Вавринка (ATP 163) в этом сезоне закончил выступление уже в первом раунде турнира.
40-летний швейцарский теннисист в матче 1/32 финала не сумел переиграть чилийца Алехандро Табило (ATP 32). Вавринка мощно начал, отдав в первом сете сопернику только один гейм. В целом он сделал за игру восемь эйсов, отыграл два матчбола, но проиграл чилийскому теннисисту, который собрался после «нокдауна» на старте поединка и совершил камбек.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 фінала
Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – Алехандро Табило (Чили) – 6:1, 5:7, 5:7
Следующим соперником Алехандро Табило будет третий номер посева Новак Джокович (ATP 5) из Сербии.
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