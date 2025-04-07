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ATP
07 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:44
182
0

Сложный матч Вавринки. Стало известно, с кем сыграет Джокович на Мастерсе

Стэн Вавринка не сумел переиграть Алехандро Табило

07 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:44
182
0
Сложный матч Вавринки. Стало известно, с кем сыграет Джокович на Мастерсе
bnr.bg. Стэн Вавринка

Победитель Мастерса в Монте-Карло 2014 года Стэн Вавринка (ATP 163) в этом сезоне закончил выступление уже в первом раунде турнира.

40-летний швейцарский теннисист в матче 1/32 финала не сумел переиграть чилийца Алехандро Табило (ATP 32). Вавринка мощно начал, отдав в первом сете сопернику только один гейм. В целом он сделал за игру восемь эйсов, отыграл два матчбола, но проиграл чилийскому теннисисту, который собрался после «нокдауна» на старте поединка и совершил камбек.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 фінала

Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – Алехандро Табило (Чили) – 6:1, 5:7, 5:7

Следующим соперником Алехандро Табило будет третий номер посева Новак Джокович (ATP 5) из Сербии.

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ATP Монте-Карло Стэн Вавринка Алехандро Табило Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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