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  4. Экс-тренера Шахтера сватают в клуб третьей лиги Бразилии. Он отреагировал
Бразилия
07 апреля 2025, 17:43 |
454
0

Экс-тренера Шахтера сватают в клуб третьей лиги Бразилии. Он отреагировал

Антонио Карлос Заго ныне работает в Боливии с клубом «Стронгест»

07 апреля 2025, 17:43 |
454
0
Экс-тренера Шахтера сватают в клуб третьей лиги Бразилии. Он отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Карлос Заго

55-летнего бразильского наставника Антонио Карлоса Заго, ныне работающего в Боливии с командой «Стронгест», сватают на пост коуча «Ботафого Параиба», выступающего в третьем дивизионе бразильского футбола – Серии С.

По неофициальным данным специалист и «Ботафого Параиба» уже согласовали детали сотрудничества, однако бразильский клуб пока не решил вопрос об отступных для боливийцев, которых Заго возглавил лишь в январе нынешнего года.

Сам Заго предпочитает отрицать возможность возвращения на родину: «Мой переход в «Ботафого Параиба»? Мне пока нечего сказать. До меня никакая информация не доходила. Думаю, это спекуляции из Бразилии. Моя голова остается здесь, посмотрим, что будет дальше, и продолжим работать в спокойном ритме».

Как футболист Антонио Карлос Заго известен по выступлениям в Италии за «Рому», а как тренера его знают в Украине, так как бразилец с 2013 по 2015 годы входил в тренерский штаб «Шахтера», помогая Мирче Луческу.

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Алексей Сливченко Источник: ClickPB
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