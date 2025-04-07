Экс-тренера Шахтера сватают в клуб третьей лиги Бразилии. Он отреагировал

55-летнего бразильского наставника Антонио Карлоса Заго, ныне работающего в Боливии с командой «Стронгест», сватают на пост коуча «Ботафого Параиба», выступающего в третьем дивизионе бразильского футбола – Серии С.

По неофициальным данным специалист и «Ботафого Параиба» уже согласовали детали сотрудничества, однако бразильский клуб пока не решил вопрос об отступных для боливийцев, которых Заго возглавил лишь в январе нынешнего года.

Сам Заго предпочитает отрицать возможность возвращения на родину: «Мой переход в «Ботафого Параиба»? Мне пока нечего сказать. До меня никакая информация не доходила. Думаю, это спекуляции из Бразилии. Моя голова остается здесь, посмотрим, что будет дальше, и продолжим работать в спокойном ритме».

Как футболист Антонио Карлос Заго известен по выступлениям в Италии за «Рому», а как тренера его знают в Украине, так как бразилец с 2013 по 2015 годы входил в тренерский штаб «Шахтера», помогая Мирче Луческу.