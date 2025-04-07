Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Полесье – Карпаты

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Поединок пройдет на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились с футболистами, которые выйдут в стартовых составах.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.

Стартовые составы на матч Полесье – Карпаты: