8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Канониры на старте плей-офф прошли ПСВ (7:1, 2:2). Сливочные в серии пенальти вырвали победу у Атлетико – 2:1, 0:1 [пен. 4:2].

Ответная игра между Реалом и Арсеналом запланирована на 16 апреля на Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с ПСЖ, либо с Атлетико.

Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Арсенал – Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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