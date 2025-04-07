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Лига Чемпионов
Арсенал
08.04.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 апреля 2025, 17:56 |
44
0

Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

07 апреля 2025, 17:56 |
44
0
Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Канониры на старте плей-офф прошли ПСВ (7:1, 2:2). Сливочные в серии пенальти вырвали победу у Атлетико – 2:1, 0:1 [пен. 4:2].

Ответная игра между Реалом и Арсеналом запланирована на 16 апреля на Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с ПСЖ, либо с Атлетико.

Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Арсенал – Реал Мадрид
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Лига чемпионов смотреть онлайн Арсенал Лондон Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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