Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид
Первый поединок команд состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву
8 апреля лондонский Арсенал примет в Лондоне мадридский Реал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Поединок состоится на стадионе Эмирейтс и начнется в 22:00 по Киеву.
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В составе канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Цвета королевского клуба защищает Андрей Лунин, однако он не попал в заявку команды из-за травмы.
Ответная игра между Реалом и Арсеналом пройдет 16 апреля в Мадриде на арене Сантьяго Бернабеу. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с ПСЖ, либо с Астон Виллой.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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