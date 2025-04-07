Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид
Лига чемпионов
07 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:51
164
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид

Первый поединок команд состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву

07 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:51
164
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 апреля лондонский Арсенал примет в Лондоне мадридский Реал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Поединок состоится на стадионе Эмирейтс и начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Цвета королевского клуба защищает Андрей Лунин, однако он не попал в заявку команды из-за травмы.

Ответная игра между Реалом и Арсеналом пройдет 16 апреля в Мадриде на арене Сантьяго Бернабеу. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с ПСЖ, либо с Астон Виллой.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал Мадрид

Арсенал – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал проиграл дома в матче Ла Лиги во второй раз за два сезона
Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал где смотреть Лига чемпионов Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Футбол | 07 апреля 2025, 01:12 0
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма

Антонела Роккуццо сделала из Виктории Бекхэм №2 на вечеринке

Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07 апреля 2025, 08:13 0
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок

Арнольд Хегай отстранен до 4 сентября 2025 года

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07.04.2025, 10:54
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 07.04.2025, 15:19
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Футбол | 07.04.2025, 00:04
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
05.04.2025, 18:25 4
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
05.04.2025, 23:03
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
06.04.2025, 14:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем