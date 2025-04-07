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  4. ВИДЕО. Провалились в обороне. Карабин вывел Рух вперед в игре против Колоса
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 16:15 |
254
0

ВИДЕО. Провалились в обороне. Карабин вывел Рух вперед в игре против Колоса

Команды встречаются в матче 23-го тура УПЛ

07 апреля 2025, 16:15 |
254
0
ВИДЕО. Провалились в обороне. Карабин вывел Рух вперед в игре против Колоса
ФК Рух. Ярослав Карабин

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Команды демонстрировали довольно равный футбол до середины тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Далее, футболисты «Колоса» начали больше контролировать мяч, но на 28-й минуте допустили ошибку в защите, которая завершилась голом соперника.

Ярослав Карабин получил «кожаного» от партнера и точно пробил в дальний угол от Ивана Пахолюка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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