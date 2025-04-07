ВИДЕО. Провалились в обороне. Карабин вывел Рух вперед в игре против Колоса
Команды встречаются в матче 23-го тура УПЛ
7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».
Команды демонстрировали довольно равный футбол до середины тайма.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Далее, футболисты «Колоса» начали больше контролировать мяч, но на 28-й минуте допустили ошибку в защите, которая завершилась голом соперника.
Ярослав Карабин получил «кожаного» от партнера и точно пробил в дальний угол от Ивана Пахолюка.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Безоговорочным лидером рейтинга является Флойд Мейвезер
Игроком матча признан партнер Георгия