ВИДЕО. Провалились в обороне. Карабин вывел Рух вперед в игре против Колоса

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Команды демонстрировали довольно равный футбол до середины тайма.

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Далее, футболисты «Колоса» начали больше контролировать мяч, но на 28-й минуте допустили ошибку в защите, которая завершилась голом соперника.

Ярослав Карабин получил «кожаного» от партнера и точно пробил в дальний угол от Ивана Пахолюка.

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