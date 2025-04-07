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07 апреля 2025, 15:32 |
58
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 апреля 2025, 15:32 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В понедельник, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Карпаты

Ggbet 2.05 – 3.25 – 4.23

21:45 Болонья – Наполи

Ggbet 2.99 – 3.05 – 2.83

22:00 Лестер – Ньюкасл

Ggbet 7.70 – 4.64 – 1.47

22:15 Спортинг – Брага

Ggbet 1.36 – 5.05 – 8.40

КИБЕРСПОРТ

19:00 FURIA – compLexity Gaming

Ggbet 1.57 – 2.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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