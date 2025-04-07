Другие новости07 апреля 2025, 15:32 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
07 апреля 2025, 15:32 |
58
0
В понедельник, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Полесье – Карпаты
21:45 Болонья – Наполи
22:00 Лестер – Ньюкасл
22:15 Спортинг – Брага
КИБЕРСПОРТ
19:00 FURIA – compLexity Gaming
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2025, 08:50 9
Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина
Футбол | 07 апреля 2025, 15:53 0
«Рома» не сумела одолеть соперника и сыграла вничью
Футбол | 07.04.2025, 00:04
Футбол | 07.04.2025, 10:54
Футбол | 07.04.2025, 01:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.04.2025, 09:19 9
06.04.2025, 15:47 7
07.04.2025, 00:23
05.04.2025, 23:40
07.04.2025, 08:13
05.04.2025, 23:03
06.04.2025, 08:50 11
05.04.2025, 18:25 4