СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Карпаты

2.05 – 3.25 – 4.23

21:45 Болонья – Наполи

2.99 – 3.05 – 2.83

22:00 Лестер – Ньюкасл

7.70 – 4.64 – 1.47

22:15 Спортинг – Брага

1.36 – 5.05 – 8.40

КИБЕРСПОРТ

19:00 FURIA – compLexity Gaming

1.57 – 2.44