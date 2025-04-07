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Испания
07 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:01
3248
0

Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала

Тибо Куртуа выздоровел и готов сыграть

07 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:01
3248
0
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 8 апреля, состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Реалом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало в 22:00.

Украинский вратарь Андрей Лунин не сможет принять участия в этом матче из-за повреждения. По информации испанских СМИ, в стартовый состав «сливочных» вернется бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который пропустил три поединка из-за травмы.

Дублером Куртуа в этом матче станет Фран Гонсалес.

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Арсенал Лондон Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал - Реал Карло Анчелотти Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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