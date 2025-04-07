Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала

Во вторник, 8 апреля, состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Реалом».

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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало в 22:00.

Украинский вратарь Андрей Лунин не сможет принять участия в этом матче из-за повреждения. По информации испанских СМИ, в стартовый состав «сливочных» вернется бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который пропустил три поединка из-за травмы.

Дублером Куртуа в этом матче станет Фран Гонсалес.