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  4. Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 15:25 |
1381
4

Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах

Сергей Рыбалка раскритиковал стратегию черкасского ЛНЗ

07 апреля 2025, 15:25 |
1381
4
Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ЛНЗ

Бывший футболист ЛНЗ Сергей Рыбалка раскритиковал черкасский клуб – игрок рассказал, что в команде УПЛ слишком заботятся о легионерах и не думают об украинцах:

«Мне искренне жаль ЛНЗ, потому что я прекрасно знаю сколько сил и денег вложил президент. Он хочет видеть совсем другую игру и другие эмоции. На поле выходят сытые коты, которым ничего не нужно. В черкасском клубе слишком сильно возятся с легионерами. От этого страдают другие футболисты.

Результаты не поменяются, если не будет команды, которая вместе борется за победу. Мы видим, что среди иностранных игроков старается только Яшари. Он действительно переживает.

Я был внутри команды. Украинцы всегда были играть на победу. О легионерах такого сказать не могу. Это не секрет, об этом все знают. Когда я играл в ЛНЗ, то говорил, что иностранных футболистов нужно как-то встряхнуть, чтобы они отдавали все силы на поле. Пока этого и близко не видно», – недоволен Рыбалка.

ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице, в активе клуба – 25 баллов. В следующем матче, который состоится 11 апреля, подопечные Романа Григорчука сыграют против донецкого «Шахтера.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари Сергей Рыбалка
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 4
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nivavn
ці КОЛИШНІ такі обізнані та розумні стають... А коли у клубі був, ЧОГО МОВЧАВ??? чи смердючі бакси мозок затьмарили...
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+2
Burevestnik
      точно-точно !!!  ну багато в ЛНЗ легіонерів. Але не все втрачено: Григорчук навчить їх ще і м'яч з аута руками вводити, але куди?
      набагато менше в ШахД: там їх лише 13, бо гарно працює академ ія.
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0
Falko
А я подумав, це про інший клуб ;)
У якому ця історія вже 2 десятки років тягнеться, майже без пауз.
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0
Gargantua81
Колесник туда навез каких то своих момо, моло, лулу, муму... а они никакие.
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0
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