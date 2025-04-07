Большая проблема. Клуб УПЛ обвинили в чрезмерной заботе о легионерах

Бывший футболист ЛНЗ Сергей Рыбалка раскритиковал черкасский клуб – игрок рассказал, что в команде УПЛ слишком заботятся о легионерах и не думают об украинцах:

«Мне искренне жаль ЛНЗ, потому что я прекрасно знаю сколько сил и денег вложил президент. Он хочет видеть совсем другую игру и другие эмоции. На поле выходят сытые коты, которым ничего не нужно. В черкасском клубе слишком сильно возятся с легионерами. От этого страдают другие футболисты.

Результаты не поменяются, если не будет команды, которая вместе борется за победу. Мы видим, что среди иностранных игроков старается только Яшари. Он действительно переживает.

Я был внутри команды. Украинцы всегда были играть на победу. О легионерах такого сказать не могу. Это не секрет, об этом все знают. Когда я играл в ЛНЗ, то говорил, что иностранных футболистов нужно как-то встряхнуть, чтобы они отдавали все силы на поле. Пока этого и близко не видно», – недоволен Рыбалка.

ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице, в активе клуба – 25 баллов. В следующем матче, который состоится 11 апреля, подопечные Романа Григорчука сыграют против донецкого «Шахтера.