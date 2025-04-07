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WTA
07 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:07
92
0

Чемпионка Чарльстона не собиралась играть на турнире в парном разряде

Алена Остапенко не планировала играть в паре

07 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:07
92
0
Чемпионка Чарльстона не собиралась играть на турнире в парном разряде
tennis.com. Алена Остапенко. Эрин Рутлифф

Латвийская теннисистка Алена Остапенко призналась, что накануне турнира даже не планировала играть в парном разряде.

«За несколько дней до турнира она (Эрин Рутлифф) спросила, хочу ли я сыграть с ней в паре. Я вообще-то не собиралась играть парный разряд здесь, но потом подумала: «Почему бы и нет? Она ведь отличная парная теннисистка». Да, это было очень весело».

Рутлифф и Остапенко играли вместе впервые, но весь турнирный отрезок выглядели сыгранной и сбалансированной парой. Особенно в финале, который они убедительно выиграли. Причем обе хорошо играли у сетки и с задней части корта. Они дважды сделали брейк в каждом сете, при этом во втором взяли все свои подачи.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал. Парный разряд.

Алена Остапенко (Латвия) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Дезире Кравчик (США) / Кэролайн Доулхайд (США) [3] – 6:4, 6:2

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WTA Чарльстон Алена Остапенко Эрин Рутлифф Дезире Кравчик Кэролайн Доулхайд
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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