На сумке Монфиса можно прочесть цитату из Мартина Лютера Кинга

Французский теннисист Гаэль Монфис на матч 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло против венгра Фабиана Марожана пришел с черной сумкой на которой были написана цитата из Мартина Лютера Кинга.

«Мы не творцы истории. Мы созданы историей».

Мартин Лютер Кинг – известный лидер движения за гражданские права чернокожего населения в США прошлого столетия.