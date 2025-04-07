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ATP
07 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 17:18
312
0

На сумке Монфиса можно прочесть цитату из Мартина Лютера Кинга

Что можно увидеть на спортивной сумке Монфиса

07 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 17:18
312
0
На сумке Монфиса можно прочесть цитату из Мартина Лютера Кинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис на матч 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло против венгра Фабиана Марожана пришел с черной сумкой на которой были написана цитата из Мартина Лютера Кинга.

«Мы не творцы истории. Мы созданы историей».

Мартин Лютер Кинг – известный лидер движения за гражданские права чернокожего населения в США прошлого столетия.

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ATP Монте-Карло Гаэль Монфис Фабиан Марожан фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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