ATP07 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 17:18
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На сумке Монфиса можно прочесть цитату из Мартина Лютера Кинга
Что можно увидеть на спортивной сумке Монфиса
07 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 17:18
312
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Французский теннисист Гаэль Монфис на матч 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло против венгра Фабиана Марожана пришел с черной сумкой на которой были написана цитата из Мартина Лютера Кинга.
«Мы не творцы истории. Мы созданы историей».
Мартин Лютер Кинг – известный лидер движения за гражданские права чернокожего населения в США прошлого столетия.
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