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  4. Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Италия
07 апреля 2025, 20:25 |
2893
0

Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил

Жан Беленюк пообещал нападающему «Ромы» сделать из него чемпиона по греко-римской борьбе

07 апреля 2025, 20:25 |
2893
0
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на слова главного тренера ФК «Рома» Клаудио Раньери, который заявил, что украинскому нападающему Артему Довбику стоит заниматься греко-римской борьбой:

«За 3 месяца сделаю из Довбика чемпиона Италии по греко-римской борьбе. Артем руки крутит профессионально».

Позже на Stories известного экс-спортсмена отреагировал сам Артем Довбик:

«Будем работать».

В этом сезоне на клубном уровне Довбик провел 40 матчей, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Артем Довбик Рома - Ювентус Жан Беленюк
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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