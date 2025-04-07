Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на слова главного тренера ФК «Рома» Клаудио Раньери, который заявил, что украинскому нападающему Артему Довбику стоит заниматься греко-римской борьбой:

«За 3 месяца сделаю из Довбика чемпиона Италии по греко-римской борьбе. Артем руки крутит профессионально».

Позже на Stories известного экс-спортсмена отреагировал сам Артем Довбик:

«Будем работать».

В этом сезоне на клубном уровне Довбик провел 40 матчей, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.