Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы матча Колоса и Руха
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 14:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 15:21
405
0

Стали известны стартовые составы матча Колоса и Руха

7 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

07 апреля 2025, 14:25 | Обновлено 07 апреля 2025, 15:21
405
0
Стали известны стартовые составы матча Колоса и Руха
ФК Колос

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» занимает двенадцатое место в турнирной таблице, в активе клуба - 21 балл. «Рух» набрал 26 очков и находится на девятой позиции.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Велетень, Боливар

Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук

По теме:
Агробизнес – СК Полтава – 1:2. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
«Серьезный шаг». Президент Левого Берега анонсировал важные изменения
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Футбол | 07 апреля 2025, 00:04 2
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность

Бразилец включил в свой рейтинг легенд футбола

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07 апреля 2025, 10:54 10
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07.04.2025, 08:50
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Футбол | 07.04.2025, 01:12
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Футбол | 07.04.2025, 15:03
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 29
Хоккей
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем