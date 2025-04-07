Стали известны стартовые составы матча Колоса и Руха

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» занимает двенадцатое место в турнирной таблице, в активе клуба - 21 балл. «Рух» набрал 26 очков и находится на девятой позиции.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Велетень, Боливар

Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук