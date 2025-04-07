«Сидела и плакала». Жена динамовца рассказала о беременности
Максим Брагару узнал будущего ребенка на 2 недели позже
Мария Брагару, жена вингера молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Максима Брагару, рассказала о своей беременности:
«Узнала о беременности в ноябре. Я сидела с подругами в кафе и просто постоянно плакала. Я стала очень сентиментальной. Почувствовала, что что-то не так. Когда сделала тест, то увидела две полоски.
Мужу рассказала только через две недели – еле дождалась его из командировки! Хотелось сказать лично и сделать сюрприз. Долго думала, стоит ли вообще афишировать беременность... Но исчезать из Instagram я тоже не была готова, поэтому решили все же поделиться своей новостью. Поделились только сейчас, потому что первые месяцы очень важны для беременной, и нужен покой. Раньше я просто не была к этому готова.
Идею для гендер-пати придумала я. Муж меня во всем поддержал. На мне единственное нормальное платье, которое я нашла. Розового цвета не было ничего из одежды! Видимо, это точно были знаки».
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