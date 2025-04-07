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  4. Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Лига наций
07 апреля 2025, 13:59 |
1345
2

Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН

Известный тренер был недоволен действиями Егора Ярмолюка

07 апреля 2025, 13:59 |
1345
2
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей – 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через несколько недель своим мнением по этому поединку поделился известный украинский тренер Вячеслав Грозный.

– Если вспомнить наш матч с Бельгией. За 20 минут до завершения матча мы имели преимущество в два гола. Неужели нельзя было дотерпеть?

– Нет, нельзя было. Там высококвалифицированные тренеры, футболисты и так далее. Хочу обратить внимание на один момент. В середине первого тайма, когда Лунин через Зинченко начал атаку, включилась большая группа игроков – Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжный и пошла вертикальная передача. И в этот момент, когда все сконцентрированы на одном фланге, на противоположном на максимальной скорости, по диагонали, открывался Миколенко. Он находился один. Его минимум два игрока должны были видеть. Один в центре и Судаков находился. Рядом с ними никого не было.

У меня есть пожелания к Егору Ярмолюку. Его действия могли решить наш проход в Лигу А. Кто-то скажет, что ты там придумываешь. Сейчас вам докажу. Когда Иван Калюжный получил мяч, Егор Ярмолюк должен был, как Кевин де Брюйне, крутить головой и просканировать все пространство. Чтобы понять, какое лучшее будет решение, если мне пойдет передача, я откроюсь под Калюжного, и что буду делать дальше. Он этого не делал. Видел только Калюжного и Гуцуляка. Судакова и Миколенко он не видел.

Если бы он покрутил головой до того, как получить мяч, то позицию изменил бы. Не был бы лицом к Гуцуляку и лицом находился непосредственно к Калюжному, а он вполоборота понимал бы, что первым касанием нужно отдать Миколенко, который один, который просто спокойно должен был заводить мяч в ворота. А он развернулся не в ту позицию и отдал Зинченко под удар. Это большая ошибка, – сказал Грозный.

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

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Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Dimaryz81
Предвзято. Один эпизод когда он не увидел игрока на другом фланге не решил исход. Исход решила неправильная тактика игры без контратак у своей штрафной.
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+2
C.Пеклов
Так й було,Ярмолюк слабо зіграв в тому матчі..
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0
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